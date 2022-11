Stefano Boeri presenterà oggi al dibattito pubblico su San Siro il suo progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan bocciato dai club ormai diversi mesi fa. "Lo stadio- bosco è progettato spostando il tunnel di via Patroclo che comunque va risistemato perché troppo piccolo. Più volte abbiamo detto che se veniva lasciato lì dov’è ora, il nuovo stadio sarebbe sorto a 35 metri dalla case. Una follia", racconta al Corriere della Sera - Tenere il Meazza o no? Entrambe le cose sono possibili ma bisogna ragionare sulla qualità del progetto".

Boeri racconta anche di aver lavorato diversi anni fa con Inter e Milan arrivando "all’idea di uno stadio per due che il sindaco Sala aveva individuato come il futuro di San Siro. Due ingressi uno per il Milan e uno per l’Inter, uno in piazzale Axum, l’altro dal Trotto. Raddoppiando sul lato est il lato ovest. Un’idea geniale. Si tagliavano i costi a metà. Com’è finita? Bella domanda, non lo so". Poi il progetto in era Moratti. "Era il periodo in cui si pensava che gli stadi dovessero contenere tutto, dal centro congressi al commerciale. Lo disegno e facciamo le prove. Lo mettiamo al posto di San Siro, a Rozzano, a Sesto. Ma poi tutto si ferma", anche in quel caso.

Ora lo stadio-bosco. "Rappresenta il nostro modo di pensare, uno stadio con una dimensione famigliare, gentile nell’accoglienza, di minore impatto. Ho insistito per far vedere il progetto non perché sia il più bello di tutti, ma perché rappresenta un’idea urbanistica che migliora la situazione. Non è stato possibile".