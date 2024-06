Ospite negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha usato parole critiche nei confronti della Nazionale italiana dopo la brutta performance contro la Spagna di ieri: "Direi che è stata una grossa delusione. Tanti ragazzi non sono riusciti a dimostrare di essere ai livelli più alti del calcio. L'Italia è stata dominata tecnicamente e fisicamente, ma la cosa che mi ha più sorpreso è vedere che nel momento di difficoltà è mancata la personalità, che arriva anche dalla qualità che hai. Bisogna inquadrare la squadra, avere più equilibrio e fare gli accorgimenti che Luciano Spalletti troverà perché io personalmente lo adoro, anche se spero di no per la mia Croazia".

Qualcosa in più Boban se la aspettava da Nicolò Barella, sul quale aggiunge: "Visto che con Donnarumma è uno dei due con la maggiore personalità magari poteva dare una scossa, però la partita era difficlissima".

