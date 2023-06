Si è chiusa anzitempo l'avventura all'Europeo Under 21 di Yann Bisseck, eliminato con la sua Germania dopo appena tre partite giocate nella rassegna. La selezione teutonica ha chiuso il suo girone da ultima della classe, dopo un pari e due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali arrivata stasera contro l'Inghilterra. Il centrale mancino, capitano della squadra di Antonio Di Salvo, ora ha terminato i suoi impegni stagionali e sarà libero di legarsi all'Inter, il club che lo ha acquistato dall'Aarhus per 7 milioni di euro, pagabili in due anni come previsto nella clausola rescissoria inserita nel suo contratto.