In vista della finale di Istanbul si mobilita anche l'Inter Club Parlamento, con Ignazio La Russa in prima fila. Come riferisce Repubblica, c'è un passaggio di una lettera inviata dal deputato milanese del centrodestra, Alessandro Colucci, segretario della Camera, eletto con la lista Noi Moderati, che sta facendo discutere. "Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il Presidente Ignazio La Russa ha lavorato per ottenere le migliori condizioni. Vogliamo contare quanti nostri iscritti vorrebbero partire. Ma per quanto riguarda i biglietti non abbiamo certezza che tutti li avranno, né abbiamo trattamenti di favore rispetto ad altri Inter club”, si legge.

L'irritazione del resto dei tifosi interisti nasce dal prezzo più basso per l'intero pacchetto (1.090 euro per il volo più le spese di agenzia, l’assicurazione e 180 euro per il biglietto) e per la penuria dei tagliandi già piuttosto nota. E chiaramente c'è qualcuno che pensa a "favoritismi" per i politici.

