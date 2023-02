All'indomani della notte di Champions, Beppe Bergomi si concentra su Romelu Lukaku e sulla preziosa vittoria dell'Inter all'andata degli ottavi di finale contro il Porto: "Per l’Inter è stato importante il gol di Lukaku, è un ragazzo che sta crescendo - esordisce lo Zio -. Ha avuto un ottimo impatto: nel gol si è smarcato bene, è stato fortunato ma anche attento perché si è girato veloce. Sono contento per lui, mancava di una prestazione del genere da tanto tempo e l’Inter ne aveva bisogno per vincere una partita complicata. Il Porto è un ottimo avversario".