"Ci sarà una squadra che farà poco turnover e arriverà in fondo perché non ha le Coppe e perché Conte dà un'impronta di gioco, una volta trovato l'assetto giusto. Il Napoli ha più certezze rispetto alle altre, in questo momento". Così Beppe Bergomi, parlando in esclusiva al giornalista Gian Luca Rossi per il suo canale Youtube.

Inzaghi sta ruotando tanto la sua Inter.

"Il mister è bravo. Io ripeto sempre le stesse cose: con l'età media alta, sei obbligato a fare rotazioni profonde. Nella passata stagione ha scelto il campionato, le rotazioni le faceva soprattutto in Champions. Quest'anno non può scegliere perché la Coppa è diversa e ogni turno hai un avversario nuovo, devi preparare otto partite diverse. Mi dispiace perché Inzaghi viene sempre criticato per i cambi e le rotazioni, invece per me sta facendo bene prendendosi dei rischi. Il Milan cambia meno tra le big, la Juve tanto. Vedremo chi avrà ragione alla fine".

Cosa ti è piaciuto di più e di meno della prima parte di stagione dell'Inter?

"Quello che ha fatto l'Inter l'anno scorso è qualcosa di straordinario, prendere nove gol in un girone è quasi impossibile: dobbiamo ragionare da quel punto di vista prima di cominciare qualsiasi discorso. Dopo aver vinto, fai magari una rincorsa in meno, sei leggermente meno attento... Partite che sembrano chiuse, poi possono riaprirsi. L'Inter è la squadra che ha subito più gol nell'ultima mezzora. A Udine fai una pressione altissima e prendi il 2-3".

