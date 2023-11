Come da tradizione, a poche ore dalla partita di Champions League di questa sera, le dirigenze di Inter e Benfica hanno partecipato al consueto pranzo UEFA all'Altis Belem di Lisbona. Un appuntamento dopo il quale Fernando Seara, presidente del Consiglio dell'Assemblea Generale del club portoghese, ha rilasciato una breve battuta a BTV: "È una partita fondamentale per le aspettative europee del Benfica".

Da Seara, come riporta Record, sono arrivati anche elogi per Javier Zanetti, vice presidente dei nerazzurri: "Secondo me Zanetti è uno dei più importanti manager del calcio europeo assieme al nostro presidente (Rui Costa, ndr). Entrambi combinano senso calcistico e visione strategica".