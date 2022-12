"Se sono pronto a dare di più? Io mi sento pronto, lavoro ogni giorno al 100% dando il meglio in allenamento che è la cosa più importante. Sento la fiducia dei compagni e del mister". Lo ha detto Raoul Bellanova, parlando a Inter Tv, a margine dell'amichevole con lo Gzira United in cui è andato in gol.