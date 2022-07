Prosegue la preparazione atletica dell'Inter in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce. Attraverso i propri social, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha voluto sottolineare la bontà del test di stasera contro il Lione, terminato 2-2 al termine di una partita 'vera' nonostante lo status di amichevole: “Sabato sera ad alto ritmo: un buon test in vista dell'inizio del campionato”, le sue parole sui social.