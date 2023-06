"Fermare Haaland? Difficile, in tanti si sono fatti questa domanda e in pochi sono riusciti a fermarlo. Non è Haaland contro l'Inter, ma Manchester City contro Inter. Ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza, ho grande fiducia in me e nei miei compagni. Li metteremo in difficoltà". Esordisce così Alessandro Bastoni ai microfoni di TNT Sports nell'intervista rilasciata in vista della finalissima di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.

"La voglia di vincere e di fare qualcosa di grande nella testa di tutti noi ci dà quella forza in più per magari fare quella corsa più per il compagno e stare uniti - ha aggiunto Bastoni -. La finale perfetta? Vinciamo 1-0 con un mio gol".