Negli anni all'Inter, Nicolò Barella ha raggiunto uno status tale da poter essere tranquillamente considerato come tra i migliori giocatori italiani in circolazione. E' il pensiero espresso da Federico Balzaretti durante la puntata di 'Cronache di Spogliatoio': "Era fantastico già da ragazzino, è riuscito a incanalare nel giusto modo l'energia - le parole dell'ex Roma e Palermo -. A inizio carriera prendeva tanti cartellini, ma io ho sempre detto che è meglio sbagliare per eccesso che per difetto quando si è ragazzi. E' da tanto che è il miglior centrocampista italiano, non da oggi. Farebbe il titolare in qualsiasi squadra perché fa le due fasi, ha carisma e leadership. E' un uomo squadra, forse è il giocatore italiano più forte in questo momento".

