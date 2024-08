Issiaka Kamate non vede l'ora di fare il suo debutto tra i professionisti con la maglia dei portoghesi dell'Aves, che oggi lo hanno acquistato ufficialmente dall'Inter in prestito con opzione di riscatto e contropzione in favore dei nerazzurri: "Sono ansioso di esordire - le parole del classe 2004 francese ai canali ufficiali del club lusitano -. Ho scelto l'Aves, nonostante gli interessamenti di Anderlecht e Mérida, perché ho capito che qui c'era il progetto ideale per crescere come giocatore e come persona. L’allenatore (Vítor Campelos, ndr) mi ha parlato e mi ha convinto che questo fosse il passo giusto da fare. I miei idoli? Vinicius Jr. e Ronaldo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!