La grande prestazione di Marko Arnautovic contro la Norvegia rende felice anche Ralf Rangnick. Intercettato dai media locali dopo il match di Nations League, il ct dell'Austria applaude la doppietta dell'attaccante dell'Inter spiegando anche la decisione di lasciarlo in panchina nella parima partita contro il Kazakistan in questo modo: "La decisione era già vicina nella prima partita. Marko in realtà non era proprio in forma nei primi due giorni di ritiro: è stata la mia impressione ed è per questo che ho deciso di sschierare Junior Adamu nella prima partita"

Poi l'illuminazione a poche ore da Austria-Norvegia: "Anche questa volta la decisione era vicina. Col senno del poi, grazie a Dio, ho scelto Marko perché credevo che avrebbe suscitato molto rispetto da parte dei suoi avversari. Era anche ben riposato".

