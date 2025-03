C'è anche lo zampino di Marko Arnautovic nell'1-1 dell'Austria contro la Serbia di stasera. Partita aperta da Gregoritsch su assist proprio dell'interista che a fine partita ha spiegato ai giornalisti il motivo per il quale non è andato ad esultare in occasione del gol del connazionale. Al quarto minuto di gioco difatti - come spiegano i media austriaci - l'attaccante dell'Inter è caduto sbattendo il ginocchio, impatto che gli ha causato "un forte dolore nella parte anteriore della rotula" come ha meglio descritto lo stesso Arna.

"Poi ho sentito un'enorme pressione nella metà superiore dell'addome - ha continuato -, nello stesso momento ho avuto un attacco di panico e non so perché mi sia capitato. Il dottore ha dato un'occhiata, mi ha dato una medicina, è tornato tutto ok e ho potuto continuare".

Poi sulla gara ha aggiunto:

"Sicuramente ci saremmo meritati di più. Faremo di tutto per decidere la partita di ritorno per noi. È anche un po' colpa mia se abbiamo fallito le occasioni, sono un attaccante e devo segnare gol. Questo oggi è mancato. Nonostante questo abbiamo fatto un'ottima gara e domenica dobbiamo solo 'uccidere' la partita, come dice l'allenatore. E per la partita di ritorno a Belgrado andremo lì per vincere".

