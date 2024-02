Per non correre inutili rischi, Diego Pablo Simeone non vuole che vengano affrettati i tempi di recupero di Antoine Griezmann e José Gimenez, i due giocatori dell'Atletico Madrid usciti malconci dalla partita di Champions League persa 1-0 contro l'Inter, a San Siro: "Non forzeremo assolutamente il rientro di Griezmann, tornerà quando starà bene. Non forzeremo nessun giocatore", ha spiegato oggi in conferenza stampa il Cholo. Prima di esprimersi anche sulla situazione relativa al centrale uruguaiano: "Per noi è un giocatore molto importante, al di là degli infortuni sta lavorando per recuperare, abbiamo bisogno di lui e speriamo che possa tornare il prima possibile".

