Se non ci saranno intoppi in questi giorni, Diego Simeone potrà contare su Antoine Griezmann per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. Il francese dell'Atletico Madrid recupera progressivamente dal problema accusato proprio nel match d'andata; avrebbe voluto esserci già in occasione della partita contro l'Athletic Bilbao ma lo staff medico dei Colchoneros lo ha fermato a 48 ore dalla partita chiedendogli di non correre alcun rischio.

Ora, Grizou scalpita per rientrare: può darsi che possa essere impegnato per qualche minuto nella partita di campionato contro il Cadice, ma l'obiettivo è tornare alla piena disponibilità per il cruciale match con i nerazzurri, il più importante della stagione arrivati a questo punto per l'Atletico Madrid.

