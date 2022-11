Prevale per larghi tratti la tensione al Gewiss Stadium, dove Atalanta e Inter chiudono 45 minuti senza particolari picchi di spettacolo. Meglio nella prima mezz'ora la squadra di Gian Piero Gasperini, che passa in vantaggio beneficiando di un rigore piuttosto generoso assegnato per fallo di Stefan de Vrij su Duvan Zapata e realizzato da Ademola Lookman. L'ultimo spicchio di frazione vede un'Inter più viva, anche se il pari arriva grazie a un rimpallo fortuito in area sul quale Edin Dzeko si trova al posto giusto nel momento giusto: colpo di fino davanti a Musso e parità. Squadra di Simone Inzaghi comunque poco convincente, in difficoltà in particolare De Vrij. Bene Calhanoglu.