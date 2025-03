Premiato come MVP della storica vittoria dell’Atalanta contro la Juventus (0-4) all’Allianz Stadium, Martin De Roon ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua soddisfazione per una gara impeccabile: "Abbiamo fatto un partitone. Prima dell'intervallo ero infastidito per non aver segnato il secondo gol, ma poi abbiamo chiuso la partita alla grande. Sono stato premiato come Man of the Match, ma in realtà siamo stati forti tutti", ha dichiarato il centrocampista olandese, sottolineando la compattezza del gruppo.

Dopo aver demolito la Juventus, l’Atalanta si prepara ora alla sfida contro l’Inter, avversaria storicamente ostica per i nerazzurri:

"Con l'Inter non riusciamo mai a vincere e in casa stiamo avendo delle difficoltà. Dobbiamo dare continuità a questa prestazione: abbiamo fatto una partita incredibile, di alto livello. Dobbiamo prepararci bene perché l'Inter è la squadra più forte del campionato".

Con l’Atalanta al punto più alto della sua storia in classifica, De Roon ha riflettuto sul valore della squadra attuale rispetto alle stagioni precedenti:

"Non so se questa sia la migliore Atalanta in cui ho giocato, ma stiamo facendo bene e siamo in una posizione storica. Per festeggiare, chiederò un altro giorno di riposo!".