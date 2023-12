"Un anno pieno di emozioni" il 2023 per gli interisti, tornati al top in Europa con la finale di Champions di Istanbul, poi persa contro il Manchester City, ma tappa fondamentale della crescita di ogni elemento della rosa di Simone Inzaghi. Sensazione che conosce bene Kristjan Asllani, arrivato lo scorso anno nei panni di 'ragazzino' e diventato adulto. "Un anno pieno di emozioni" appunto, come sottolinea il centrocampista albanese su Instagram dove condivide un video-messaggio di saluto a questo speciale anno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!