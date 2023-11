Il giro mediatico della vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo per Marko Arnautovic prosegue con le dichiarazioni rilasciate a Prime Video. Queste le sue parole:

Come stai? Com'è stato stare fuori per tanto tempo?

"Non è stato facile per me rimanere tante settimane fuori, ma tutti mi hanno aiutato. Non è mai una cosa bella per un giocatore, ma tutti mi sono stati molto vicini. Ad esempio Hakan Calhanoglu mi chiedeva sempre come stavo, mi aiutava. Penso che sia così che un compagno deve fare. Sono molto contento di essere in questa squadra perché mi ha aiutato molto in queste sei settimane".

L'Inter gioca in trasferta, ma per te è come essere a casa.

"Sì, per me è un'emozione giocare con una squadra austriaca. Ma io gioco per l'Inter e voglio vincere con questa maglia. Anche prima e dopo della partita siamo amici, ma in partita penso solo all'Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!