Sempre più vicino il Mondiale di Qatar, al via tra qualche settimana. In vista della Coppa del Mondo, ormai alle porte, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha rilasciato una intervista a Tyc Sport durante la quale ha espresso chiaramente la sua idea circa gli uomini da portare con sé: "una delle cose che ogni allenatore vuole è che il giocatore arrivi sano, non importa se arriva con il ritmo giusto. Chi salirà sull'aereo dovrà essere idoneo a giocare la prima partita. È questa la nostra idea, ma ci sono alcune sfumature che dobbiamo valutare e vedremo in questi giorni".