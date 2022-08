È Davide Ghersini l'arbitro designato per dirigere Inter-Spezia, sfida in programma sabato 20 agosto alle 20.45 e valida per la seconda giornata di campionato. Gli assistenti saranno Di Iorio e Raspollini, con Santoro nelle vesti di Quarto Uomo. Al VAR ci sarà Marini, mentre l'AVAR sarà Guida.

INTER – SPEZIA Sabato 20/08 h. 20.45

GHERSINI

DI IORIO – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA