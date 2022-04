Notizie agrodolci da Appiano Gentile (e non). Quest’oggi Arturo Vidal e Felipe Caicedo hanno lavorato in parte con la squadra (o meglio, con chi non è sceso in campo a Bologna e non ha quindi seguito una seduta di scarico). Tutto porta quindi a credere che entrambi i calciatori possano essere convocati per Udine domenica alle 18. Discorso ben diverso per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, sottoposto oggi a controlli all’Humanitas, soffre di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Praticamente impossibile una sua presenza contro i friulani. Qualche possibilità in più per Robin Gosens, anche se, visti i pregressi del tedesco, non si rischierà nulla. Su Samir Handanovic invece la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno. Una decisione finale verrà quindi presa in base alle condizioni dello sloveno.