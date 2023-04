Intervenendo su Canal+ Sport, André Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e della Nazionale camerunese, ha commentato la scelta di André Onana di rinunciare alla selezione dei Leoni Indomabili: "Dipende tutto dal giocatore. Se ha deciso di rinunciare alla Nazionale, è una sua scelta. puoi parlarne con lui ma non puoi forzarlo. Se mentalmente e psicologicamente non è pronto a rientrare, è giusto che non lo faccia. Dipenderà tutto da ciò che vorrà fare".