C'è ancora una volta Daniele Orsato sulla strada di Lautaro Martinez. L'arbitro italiano è stato infatti designato per Argentina-Croazia dopo aver diretto la sfida tra l'Albiceleste e il Messico. Il fischietto di Scio dirigerà dunque la semifinale di Qatar 2022 assieme agli assistenti Carbone di Napoli e Giallatini di Roma 2. In sala VAR va il pistoiese Irrati con Valeri, anch’esso della sezione di Roma 2, assistente video. La presenza di Orsato in semifinale indica che difficilmente l'arbitro potrà essere in corsa per dirigere la finale.