Ancora una volta i tifosi dell'Ajax hanno preso di mira André Onana, portiere camerunense e promesso sposo dell'Inter, bersaglio di fischi e insulti nella partita odierna di campionato contro lo Sparta Rotterdam, anche complice un suo errore sul gol iniziale degli ospiti.

Nel post partita Onana ha usato parole forti e toni duri nei confronti dei tifosi dell'Ajax. "Non sono influenzato dai loro fischi, non mi interessa affatto. Possono cantare, possono piangere, possono fare quello che vogliono. Non me ne frega un ca**o - le sue parole ai microfoni di ESPN -. Se mi fischiano perché me ne vado? Non ne ho idea, dovete chiedere a loro. Non sono nella mia forma migliore in questo momento, è la verità! Non ho giocato a lungo! Se si arrabbiano è un problema loro, se sono tristi è un problema loro. È così che sono diventato quello che sono. È la mia vita, che mi lascino scrivere la mia storia".