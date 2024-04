Alessandro Altobelli è protagonista oggi di un'intervista a Tuttosport nella quale parla soprattutto di Lautaro Martinez, ma anche di tutto il resto del reparto avanzato nerazzurro. "In questo momento è uno dei più forti in Europa. Mi sembra che lui voglia l’Inter. E l’Inter voglia lui: è un matrimonio fatto, che continuerà senza alcun problema. Lautaro gioca per la squadra italiana più forte. Una cessione per 100 milioni? Possono offrire quello che vogliono. Ma Lautaro è il simbolo di una città come Milano, non ci sono soldi che tengano. Non c’è niente che possa portarlo via".

Quanto a Thuram, "è un altro giocatore bravo. Le qualità si sono viste, forse adesso è meno brillante di inizio stagione, ma non tarderà a mostrare di nuovo le sue doti. Lui al PSG al posto di Mbappé? Si deve vedere se la società Inter debba ripianare qualche debito. Qualora non fosse così, non c’è cifra che tenga". Secondo Spillo, anche Arnautovic "quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte. Ha sbagliato qualche gol. Ma gli attaccanti devono farsi trovare pronti nel momento giusto, poi chi è che non sbaglia?". Giudizio sostanzialmente simile per Sanchez. La conseguenza è che, dice Altobelli, "Io starei attento a cambiare. Oggi l’Inter non ha mezzo problema. Conta anche l’equilibrio dello spogliatoio".

Tra chi potrebbe arrivare c'è Albert Gudmundsson. "La scelta migliore che lui possa prendere. Ma si dovrebbe dar da fare per giocare, dato che davanti avrebbe quattro attaccanti molto forti. Carboni? Lui è bravo e potrebbe tornare. Ma oggi è presto. Da quinto attaccante non avrebbe molto spazio".