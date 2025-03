Alessandro Altobelli pronostica grande equilibrio tra Bayern Monaco e Inter, le squadre che l'8 e il 16 aprile si giocheranno l'accesso alle semifinali di Champions League nel doppio confronto in programma prima in Germania e poi in Italia: "Penso che le probabilità di passaggio del turno siano 50:50 - le parole di Spillo a Sport1 -. Ho visto il Bayern vincere a Leverkusen, è una squadra molto forte. L'Inter avrà un compito incredibilmente difficile".

Il piano tattico dei campioni d'Italia dovrà essere coraggioso, speculare sull'avversario sarebbe letale, secondo Altobelli: "I giocatori di Inzaghi sanno cosa fare a questo livello, non puoi lasciare il controllo della gara ai bavaresi; servirà attaccarli alto. Kane? Sa segnare anche se gli capita mezza occasione".