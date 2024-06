Ecco le formazioni ufficiali di Argentina-Canada, match inaugurale della Copa America 2024. In panchina nella Seleccion di Scaloni i due nerazzurri Lautaro e Carboni, titolare invece Buchanan per il Canada.

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Alvarez, Di Maria.

Canada (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustáquio, Koné, Millar; David, Cyle Larin.

Our FIRST XI in our FIRST Copa América match,

presented by @GE_Appliances



Let’s have some fun#CANMNT #NoFearAllFight



——



Notre PREMIER XI pour notre PREMIER match à la Copa América,

présenté par @GE_Appliances



Amusons-nous #CANMNT #SansPeurAvecCourage pic.twitter.com/1I3VO2Mjop