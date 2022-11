"Un ricordo bellissimo, che emozione segnare quei tre gol. L’Inter può passare e fare bene in Champions League". Poche parole, quelle di Adriano Leite Ribeiro, dettate a Tuttosport subito dopo il sorteggio che ha visto i nerazzurri affiancati all'Inter negli ottavi di finale del torneo. Il brasiliano si rifaà ovviamente all'incontro del 2005 a San Siro in cui segnò tre reti nel 3-1 finale degli ottavi di ritorno, dopo l'1-1 dell'andata.