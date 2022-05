E' la Serie A del 'ciapa no' l'edizione 2021-22, secondo Lele Adani. Che, durante la Bobo Tv, ha ripercoso il film del campionato giunto alla 35esima giornata: "Quando una squadra sembrava prendere il sopravvento ha mollato - le sue parole - Se il Milan le vince tutte, arriva a 86 punti, mentre Sarri col Napoli arrivò secondo a 91. Se da una parte ci sono nuove proposte a livello di tecnici, dall'altra ci sono stati troppi momenti in cui le big hanno deluso. La Juve era già fuori dalla corsa a ottobre, sembrava poter rientrare con Vlahovic ma poi sappiamo cosa è successo. L'Inter aveva fatto tre mesi clamorosi, è calata, si è ripresa e poi ha fatto quella partita lì a Bologna. Se perde lo scudetto, deve fare mea culpa. In tutto questo, il Milan, la squadra di meno valore al vertice, se vincesse il titolo, lo meriterebbe".