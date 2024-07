Il primo macrotema trattato durante l'appuntamento odierno sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal' è l'uscita di scena prematura dall'Europeo dell'Italia, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera. Dopo il pensiero espresso da Antonio Cassano e Nicola Ventola, prende la parola Lele Adani, che pone una serie di quesiti: "Come mai Dimarco va fuori dal campo quando deve ripartire con la palla al piede? Non mi interessa in che posizione lo metti, io sono sicuro che cento persone su cento, prima dell'Europeo, prendono Dimarco e non Cucurella, che alla fine fa la giocata del torneo. Come mai Barella non ha reso? Hanno tutti performato sotto i loro standard", il punto di vista dell'ex difensore.