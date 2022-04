L'opinionista si sofferma poi anche sulla prestazione della Roma di José Mourinho, uscita con le ossa rotte da San Siro: "Non possiamo non parlare di Mourinho per il suo passato con l’Inter ed il suo presente contro l’Inter che dice tre partite con 8 gol subiti e uno fatto. Tre sconfitte in cui ha perso meritatamente. C’è stato un grande riconoscimento da parte della tifoseria, il legame è indissolubile e lui si è anche esposto molto a favore della sua ex squadra a fine partita. Però il match di ieri è stato molto modesto, contro le mie aspettative, perché vedevo la Roma come una squadra in crescita ma ha deluso sotto tanti punti di vista".

