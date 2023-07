Volto nuovo per il Gubbio. Si conclude con lieto fine la trattativa tra gli umbri e la FeralpiSalò per il terzino Christian Dimarco, fratello di Federico e canterano dell'Inter.

Il classe 2002 che ha trascorso l'ultima stagione tra Feralpi e Fiorenzuola, dove è andato in prestito per la seconda parte della stagione. Dopo l’interesse seppur rapido del Catania, l'esterno nerazzurro è stato conquistato dal club umbro di Serie C, alla ricerca di un innesto nel reparto difensivo della squadra che ha affondato il colpo e oggi ufficializzato l'acquisto come rende noto il fratello in forza all'Inter tramite una storia Instagram che pubblica con orgoglio.