Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese spiegando, tra le altre cose, il suo punto di vista in merito ad Andrea Pinamonti, uno abituato a far male ai friulani: "Pinamonti si spende molto perché ha il dovere di spendersi molto per quello che può dare, per i compagni e per la squadra. Lui si spende molto in fase difensiva, bisogna che sia altrettanto bravo quando noi abbiamo la palla a farsi trovare bene e poi bisogna anche servirlo bene e insieme, ecco un'altra cosa che dicevamo, non solo lui, ma portare più giocatori vicino a lui per liberarlo dal peso di sostenere tutto l'attacco, quindi oltre a lui anche la mezza punta, gli esterni e un centrocampista".

La spiegazione del tecnico romagnolo prosegue: "Noi contro il Frosinone abbiamo fatto gol con un centrocampista che era in una posizione di attacco alla porta, ma se tu attacchi la porta con più giocatori è chiaro che anche Andrea ha più possibilità perché i difensori non si preoccupano solo di lui ma si preoccupano anche dei giocatori che gli arrivano da dietro o dei giocatori che giocano sull'esterno, quindi lui è molto bravo a dare una mano ai compagni e bisogna che sia altrettanto bravo a smarcarsi ad attaccare la porta e noi dobbiamo essere bravi a dargli la palla, per sgravarsi".