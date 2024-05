Antonio Pintus ce l'ha fatta di nuovo. L'ex preparatore atletico dell'Inter, oggi tornato al Real Madrid, ha raggiunto la sua nona finale di Champions League. Ne ha conquistate tre di fila alla Juventus, una al Monaco e cinque con il Real Madrid, come si vede dal tweet sottostante.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Antonio Pintus is in the 9th Champions League final in his career:



• Juventus: 1996, 1997 & 1998

• Monaco: 2004

• Real Madrid: 2016, 2017, 2018, 2022 & 2024 pic.twitter.com/CzxCX0fLQd