Cominciato ieri il Mondiale Under-17, Erick Thohir, presidente della Federcalcio indonesiana, ha raggiunto il gruppo della Nazionale ospitante per dare loro la carica prima dell'esordio. Insieme all'ex Patron dell'Inter anche un altro ex nerazzurro, ospite speciale di questa edizione del Mondiale, ovvero Radja Nainggolan. "Ieri ho incontrato i giocatori della nostra Nazionale Under 17 per dare loro la carica prima della sfida pareggiata contro l'Ecuador. Oggi ho chiesto a Radja Nainggolan di fare altrettanto. La sua esperienza in uno dei migliori campionati europei deve essere molto utile ai ragazzi affinché possano fare meglio nel prossimo incontro. Radja ha detto ai ragazzi di non pensare al risultato ma di rimanere concentrati per tutto il tempo sulla partita lavorando al massimo in campo. E di tirare fuori le loro migliori capacità perché questa dei Mondiali per loro è un'opportunità d'oro in questo che è l'inizio della loro carriera" si legge nel post Instagram attraverso il quale ET rende noto l'incontro.