Presente a Portimão, dove qualche minuto fa è partito il Gran Premio del Portogallo della MotoGp, José Mourinho è stato intervistato da Record, dove l'ex allenatore della Roma ha risposto con sincerità sul suo futuro. "Novità? Zero, zero. Non ho un club, sono libero. Ma voglio lavorare, d'estate voglio lavorare".

Tornare ad allenare un club portoghese?

"Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenarmi ovunque e non ho problemi", ha concluso.