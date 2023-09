José Mourinho è il volto della campagna pubblicitaria di Sky Sport per le coppe europee che verranno trasmesse dall'emittente e che lo Special One possiede tutte in bacheca. L'allenatore portoghese è stato protagonista anche per gli spot inglesi della rete e con il format "This or That" è stato coinvolto in alcune domande che hanno ripercorso i successi europei della sua carriera. Partendo ovviamente dalla cavalcata con l'Inter in Champions League nel 2010 e il duello "mentale" con Pep Guardiola: "Con Pep si trattò di 'mind games', di provocazione tattica, mentre lo scatto verso i tifosi è stato un atto di pura gioia".

Venendo alla storia più recente invece Mou si mostra ancora molto emozionato e suscettibile ripensando alla finale di Conference League vinta con la Roma e a quella di Europa League persa contro il Siviglia e le giornate di squalifica ricevute in seguito: "Ho pianto sia per la semifinale contro il Leicester che per la finale di Tirana, sono stati risultati storici per la Roma... Se dico cosa penso (della partita con il Siviglia, ndr) me ne danno 10 di giornate di squalifica..."