Dopo le voci sulla presunta leucemia (mai confermata dalla diretta interessata), Wanda Nara e Mauro Icardi hanno preso una decisione importante per i prossimi mesi. Questo, almeno, quanto risulta ad Augusto Tartufoli, giornalista e conduttore argentino che durante il programma 'A la Tarde' su America Tv ha toccato l'argomento ricordando che i due "hanno firmato con il Galatasaray in Turchia. Mauro aveva una proposta dal calcio saudita, era di 100 milioni di dollari per un contratto di quattro anni a differenza dell’altro club, che offriva 27 milioni di dollari per tre anni", le sue parole.

A completamento del discorso, il giornalista ha poi aggiunto che "molto probabilmente la famiglia prenderà casa a Istanbul, mentre l’argentina si sottoporrà alle cure a Milano, dove avrà accesso agli specialisti di cui ha bisogno", si legge sul Corriere della Sera.