L'Inter festeggia i 47 anni di una bandiera quale Ivan Cordoba. L'ex difensore, protagonista in maglia nerazzurra per 12 anni facendo incetta di vittorie, ha ricevuto degli speciali auguri da parte della società. Di seguito la nota:

Esplosività, carisma e leadership. Ivan Ramiro Cordoba ha condensato queste caratteristiche nei 12 anni in nerazzurro, dando sempre tutto. La prima volta in maglia Inter è datata gennaio 2000. Da quel momento sono state 455 le presenze, condite da 18 reti. Le sue prestazioni in campo sono state contraddistinte da temperamento e grinta, doti che gli hanno permesso di entrare per sempre nel cuore dei tifosi. In nerazzurro ha vinto 15 trofei: cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club.

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri, tantissimi auguri a Ivan Cordoba che oggi compie 47 anni.