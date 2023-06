Antonio Conte torna a parlare del suo futuro. L'ex allenatore dell'Inter ha affrontato l'argomento in conferenza stampa dopo essere stato premiato al Timone d’Oro ad Arezzo: "Io ho sempre voglia di allenare, la mia passione non tramonta mai - le parole raccolte da SportFace.it -. Se dovesse accadere potrei davvero pensare di non fare più questo lavoro. Ad ogni modo non devo per forza cercare una panchina in maniera spasmodica, se dovessero capitare proposte serie e importanti, che mi diano stimoli, allora le prenderei in considerazione".