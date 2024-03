Arrigo Sacchi analizza dalle colonne della Gazzetta dello Sport l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League. "Dall’Inter ci si attendeva una reazione dopo l’eliminazione dalla Champions League. E la reazione c’è stata. Il pareggio di San Siro non fotografa con precisione la sfida: i nerazzurri hanno fatto di più del Napoli, hanno creato più occasioni. Simone Inzaghi può essere soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: ha dimostrato di avere carattere e personalità".

"Dopo essere uscita dalla Champions poteva esserci un contraccolpo, e invece no: segno che i nerazzurri hanno alti valori morali, oltre che notevoli qualità tecniche e atletiche. Il Napoli ha pensato soprattutto a difendersi e non si è quasi mai fatto vedere vicino all’area avversaria. Diciamo che l’1-1, se proprio non è un risultato giusto, è perlomeno un premio per l’impegno che i ragazzi di Calzona hanno messo in campo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!