La stagione straordinaria vissuta dai club italiani nelle coppe europee trova conforto anche dal ranking UEFA, che certifica il 2022-2023 da record del nostro Paese capace di collezionare il miglior ranking della storia, secondo solo all'Inghilterra. L'Italia ha infatti conquistato 19.071 punti, staccando nettamente Germania (16.500) e Spagna (15.142), per non parlare di Belgio e Olanda. I club della Serie A hanno dato un distacco a quelli della Bundesliga e della Liga molto più ampio di quello subito dalla Premier, arrivata a 20.428.

La performance è stata possibile grazie alle sei squadre ai quarti, le tre di Champions (Milan, Napoli e Inter), le due in Europa League (la Juve ha battuto lo Sporting mentre la Roma attende il Feyenoord dopo la sconfitta in Olanda) e la Fiorentina in Conference League (4-1 sul campo del Lech). Un punteggio così alto non era mai stato raggiunto, nemmeno nel 2014-15 quando la Juventus arrivò in finale di Champions (dove fu sconfitta dal Barcellona), e in Europa League Napoli e Fiorentina raggiunsero le semifinali.