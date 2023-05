Subito dopo la conferenza stampa, Simone Inzaghi arriva in postazione Sport Mediaset per la stand up alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico nerazzurro:

Intanto la soddisfazione per essere qui anche quest'anno per difendere il titolo conquistato contro la Juve.

"Chiaramente è una grandissima soddisfazione, sappiamo di essere i detentori del titolo e di affrontare una squadra che sta bene. Ma vogliamo affrontare questa finale nel migliore dei modi cercando di vincere".

Avresti voluto più tempo per prepararla?

"Chiaramente sì, ma penso sia lo stesso per Italiano. E' così per chiunque sia arrivato in fondo ad ogni competizione, domani sarà la 17esima partita in 53 giorni e dovremo approcciarla nel modo giusto. Dobbiamo essere bravi ad essere squadra".

La conferma di Zhang e Marotta ti dà fiducia?

"Chiaramente. Ho sempre avuto grandissima forza e voglia, poi ho la fortuna di avere giocatori sempre sul pezzo, che in questi 20 mesi mi hanno accompagnato nel migliore dei modi. Poi le parole di stima danno fiducia e ci fanno concentrare al meglio per questo finale".

Sin qui sei stato bravissimo nella gestione calciatori, difficile viste le prossime partite.

"Adesso siamo stati bravi. Abbiamo alternato giocatori, scelte; sapevamo di affrontare questo calendario. Ora mancano quattro partite, due finali e due partite di campionato molto importanti. Come sempre avrò bisogno dell'aiuto di tutti per un finale di stagione molto intenso".

