Ci sono grandi possibilità che Paramount+ possa diventare il main sponsor dell'Inter e prendere posto fisso sul davanti della maglia nerazzurra. Proprio come accaduto nell'ultima partita di campionato della passata stagione contro il Torino e nella finale di Champions League contro il Manchester City, ma per i prossimi tre anni. È questa la notizia lancia da La Gazzetta dello Sport.

L'Inter e Paramount+ stanno trattando il prolungamento dell'accordo. "Ne avevano già uno per far passare il marchio della piattaforma streaming statunitense sul retro della maglia, ma le carte in tavola stanno cambiando - scrive la rosea -. Perché la trattativa con Wizz Air non è decollata e non ha avuto l'ok da parte del presidente Zhang. Al tempo stesso c'è stata un'apertura da parte di Paramount+ ad andare avanti con gli stessi presupposti di questo finale di stagione perché la 'visibilità' offerta dall'Inter in un mercato importante come quello italiano ed europeo (con la Champions) è grande. E pure per il club di viale della Liberazione il matrimonio è considerato vincente perché Paramount+ è considerato un brand di altissimo livello".

Nel weekend le trattative procederanno spedite, perché le parti hanno intenzione di chiudere l'accordo in tempi brevi, entro lunedì o martedì al massimo. Il motivo è che giovedì, nel giorno dell'inizio del ritiro, ci sarà la presentazione della nuova maglia dell'Inter e sarebbe bene farlo con il main sponsor ben visibile davanti. "I presupposti ci sono anche se c'è ancora da discutere della durata dell'accordo e delle cifre - continua la Gazza -. L'idea (dell'Inter) è quella di non fare un solo anno, ma di portare avanti un accordo a più ampio respiro, triennale. Vanno però fatti quadrare i conti. Bonus compresi. L'ottimismo c'è", chiosa la rosea.

