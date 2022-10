"All’andata Inzaghi ha dato scacco matto al Barcellona inserendo Calhanoglu al posto di Brozovic. Perdita grave, per l’Inter, quella del croato. Eppure, gerarchie ribaltate nel primo round aspettando che stasera il carattere emerga di nuovo - sottolinea il Corriere dello Sport -. L'idea di rinunciare a una punta ha attraversato la mente di Inzaghi già privo di Lukaku e Correa: lasciare in panchina Dzeko, per esempio, comporterebbe un’efficace soluzione in corso d’opera. Ma il 3-5-2 puro, con gli interpreti puri al proprio posto, non dovrebbe essere toccato".

All'andata - come ricorda il CdS - l'Inter ha salvato la panchina di Inzaghi con una partita tutta cuore e artigli. "E il Barça ha assaggiato le potenzialità di un gruppo sfrontato quanto basta per rivoltare il pronostico. Su il sipario, allora, su una squadra che dovrà di nuovo dare battaglia. Come nel 2010, verso il Triplete: certe analogie non spuntano a caso", si legge.