Il Corriere dello Sport non ha dubbi e svela: Bremer sarà il secondo innesto nerazzurro per la prossima stagione. Dopo Onana, in arrivo a Milano il centrale brasiliano del Torino, con l'intesa tra giocatore e club già raggiunta lo scorso gennaio. Con il Torino, invece, il negoziato è agli sgoccioli e verrà inserita una contropartita tecnica: "A Marotta e Ausilio, dunque, non resta che trovare un accordo con il presidente del Toro, che, in ogni caso, ha promesso allo stesso Bremer di non sparare cifre esorbitanti, in modo che la sua preferenza (per l'Inter) possa essere assecondata", racconta il quotidiano romano.