Si avvicina a grandi passi il 20 maggio, la data in cui scadrà il prestito concesso da Oaktree a Steven Zhang, chiamato a restituire 275 milioni di euro, saliti a circa 380 con gli interessi, e trovare una soluzione per non perdere il controllo dell'Inter. Le strade possibili rispetto al futuro societario, conferma Sky Sport, sono tre: il rifinanziamento con Pimco e le due vie con Oaktree che portano al riscadenziamento del prestito o all'escussione del pegno. Tutte le piste sono valide, anche se l'ultima è la meno probabile.

