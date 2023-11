Come da tradizione, sta per andare in scena il canonico pranzo UEFA tra le due dirigenze delle squadre questa sera in campo. A rappresentare l'Inter ci sono i due amministratori delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti e il Chief Communications Officer Matteo Pedinotti. Il poker manageriale nerazzurro è da poco arrivato al Feitoria Restaurant, al centro di Lisbona, senza rilasciare dichiarazioni, come mostrano le immagini raccolte dall'inviato a Lisbona.

L’arrivo della dirigenza dell’Inter al pranzo UEFA ⬇️️ pic.twitter.com/83rA9yyirM — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 29, 2023